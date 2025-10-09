در راستای سیاست‌های توسعه‌ای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا دو پروژه مهم در مجموعه کلر پارس تبریز با حضور مدیر عامل شستا و جمعی از مدیران و کارشناسان صنعتی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،با حضور مدیر عامل شستا پروژه تصفیه‌خانه اسمز معکوس (RO) و آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت کلر پارس افتتاح شد که گام مهمی در مسیر ارتقای فناوری، حفظ محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری تولید به شمار می‌رود.

اعیانی مدیر عامل کلر پارس در این مراسم با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح‌ها گفت:پروژه RO با ظرفیت تصفیه پساب به میزان ۶ مترمکعب در ساعت (معادل ۱۴۵ مترمکعب در روز) و با هزینه‌ای بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان طی دو سال اجرا شده است و این سامانه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته و دو استیج تصفیه شامل ۱۴ ممبران قادر است ۶۰ درصد آب مصرفی را بازیافت کرده و آب تصفیه‌شده را برای مصارف صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار دهد.

اعیانی افزود:افتتاح آزمایشگاه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش آلاینده‌ها و افزایش کیفیت محصولات صورت گرفته است. این مرکز با محوریت دانش‌محور بودن و نوآوری مستمر در جهت ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیند‌های تولید فعالیت خواهد کرد.

سعیدی مدیر عامل شستا نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور دوباره در این مجموعه صنعتی گفت:کلر پارس یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه تولید محصولات کلیدی کشور است. هر بار که به این مجموعه آمده‌ام شاهد تحولات جدید و رو به رشدی بوده‌ام که بیانگر تلاش مستمر و روحیه جهادی کارکنان آن است.

سعیدی با اشاره به اهمیت نوسازی ساختار‌های مالی و چشم‌انداز توسعه اظهار داشت:ضروری است برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده شرکت صورت گیرد تا مشخص شود در پنج سال آینده چه محصولات و فناوری‌هایی به سبد تولید افزوده خواهد شد.

مدیر عامل شستا همچنین بر اولویت صادرات نسبت به بازار داخلی تاکید کرد و افزود:صادرات برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی یک سنت صادرات از نظر من ارزشمندتر از معادل ریالی ده سنت فروش داخلی است.باید از محدوده بازار‌های محلی عبور کرده و با مستندات فنی معتبر، کیفیت بالا و تسلط به زبان بین‌المللی به بازار‌های جهانی وارد شویم.

سعیدی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی شمال‌غرب کشور گفت:اگر قرار باشد گام‌های بزرگی در حوزه صنعت برداشته شود یقیناً آذربایجان در صف نخست این حرکت قرار دارد. تبریز به لحاظ علمی، دانشگاهی و اکوسیستم صنعتی جایگاه ممتاز و بی‌بدیلی در کشور دارد.

وی در پایان بر لزوم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها تاکید کرد و گفت:نباید نسبت به جامعه و مردم منطقه بی‌تفاوت بود. انجام اقداماتی نظیر ساخت مدرسه یا مراکز آموزشی توسط شرکت‌ها علاوه بر مسئولیت اجتماعی موجب افتخار مجموعه و رضایت مردم خواهد شد.