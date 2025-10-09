آغاز فصل تازهای از توسعه در کلر پارس تبریز
در راستای سیاستهای توسعهای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی شستا دو پروژه مهم در مجموعه کلر پارس تبریز با حضور مدیر عامل شستا و جمعی از مدیران و کارشناسان صنعتی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،با حضور مدیر عامل شستا پروژه تصفیهخانه اسمز معکوس (RO) و آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت کلر پارس افتتاح شد که گام مهمی در مسیر ارتقای فناوری، حفظ محیطزیست و افزایش بهرهوری تولید به شمار میرود.
اعیانی مدیر عامل کلر پارس در این مراسم با ارائه گزارشی از روند اجرای طرحها گفت:پروژه RO با ظرفیت تصفیه پساب به میزان ۶ مترمکعب در ساعت (معادل ۱۴۵ مترمکعب در روز) و با هزینهای بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان طی دو سال اجرا شده است و این سامانه با بهرهگیری از فناوری پیشرفته و دو استیج تصفیه شامل ۱۴ ممبران قادر است ۶۰ درصد آب مصرفی را بازیافت کرده و آب تصفیهشده را برای مصارف صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار دهد.
اعیانی افزود:افتتاح آزمایشگاه تحقیق و توسعه (R&D) نیز در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش آلایندهها و افزایش کیفیت محصولات صورت گرفته است. این مرکز با محوریت دانشمحور بودن و نوآوری مستمر در جهت ارتقای بهرهوری و بهینهسازی فرآیندهای تولید فعالیت خواهد کرد.
سعیدی مدیر عامل شستا نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور دوباره در این مجموعه صنعتی گفت:کلر پارس یکی از شرکتهای پیشرو در حوزه تولید محصولات کلیدی کشور است. هر بار که به این مجموعه آمدهام شاهد تحولات جدید و رو به رشدی بودهام که بیانگر تلاش مستمر و روحیه جهادی کارکنان آن است.
سعیدی با اشاره به اهمیت نوسازی ساختارهای مالی و چشمانداز توسعه اظهار داشت:ضروری است برنامهریزی دقیقی برای آینده شرکت صورت گیرد تا مشخص شود در پنج سال آینده چه محصولات و فناوریهایی به سبد تولید افزوده خواهد شد.
مدیر عامل شستا همچنین بر اولویت صادرات نسبت به بازار داخلی تاکید کرد و افزود:صادرات برای ما اهمیت ویژهای دارد. حتی یک سنت صادرات از نظر من ارزشمندتر از معادل ریالی ده سنت فروش داخلی است.باید از محدوده بازارهای محلی عبور کرده و با مستندات فنی معتبر، کیفیت بالا و تسلط به زبان بینالمللی به بازارهای جهانی وارد شویم.
سعیدی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی شمالغرب کشور گفت:اگر قرار باشد گامهای بزرگی در حوزه صنعت برداشته شود یقیناً آذربایجان در صف نخست این حرکت قرار دارد. تبریز به لحاظ علمی، دانشگاهی و اکوسیستم صنعتی جایگاه ممتاز و بیبدیلی در کشور دارد.
وی در پایان بر لزوم توجه به مسئولیتهای اجتماعی شرکتها تاکید کرد و گفت:نباید نسبت به جامعه و مردم منطقه بیتفاوت بود. انجام اقداماتی نظیر ساخت مدرسه یا مراکز آموزشی توسط شرکتها علاوه بر مسئولیت اجتماعی موجب افتخار مجموعه و رضایت مردم خواهد شد.