پخش زنده
امروز: -
عماد محمدی در جمع مسئولان شهرستان کهنوج گفت با حمایت فرمانداری تلاش میکنیم رادیو شهری کهنوج را راه اندازی کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیر کل صداوسیما مرکزکرمان گفت:رسانه در کنار مردم؛ صداوسیمای کرمان صدای جنوب را رساتر میکند
در نشست هماندیشی مدیرکل صداوسیمای استان کرمان با فرماندار، امام جمعه کهنوج و فاریاب و جمعی از هنرمندان شهرستان کهنوج، بر ضرورت تقویت رسانه محلی و توجه به ظرفیتهای فرهنگی جنوب استان تأکید شد.
عماد محمدی، افزود با کمک فرمانداری میخواهیم رادیو شهری کهنوج را راهاندازی کنیم. ما یک شبکه بومی هستیم و باید به رنگینکمان فرهنگی خودمان بپردازیم. جذابیت ما در همان چیزهایی است که شما هنرمندان مطرح کردهاید.
وی افزود:پرداختن به جنوب استان، علاوه بر تقویت همبستگی فرهنگی، باعث ایجاد امنیت پایدار میشود و در آینده نیز اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد. راهاندازی رادیو شهری، ظرفیتی ارزشمند برای انعکاس صدای مردم این منطقه است.
در ادامه، ایزدی فرماندار کهنوج نیز با اشاره به اهمیت نقش رسانه در توسعه فرهنگی گفت:صدا و سیما باید ظرفیتهای شهرستان را نشان دهد، کارهای فرهنگی را برجسته کند و به نمایش بگذارد.
حجتالاسلام والمسلمین نجنو، امام جمعه کهنوج نیز در این نشست با تقدیر از حضور مدیرکل صداوسیمای کرمان در جنوب استان اظهار داشت:رسانه ملی میتواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ دینی، امیدآفرینی و تقویت هویت بومی مردم جنوب کرمان ایفا کند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعکاس صدای واقعی مردم در قاب رسانه هستیم.
در بخش پایانی نشست، جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی کهنوج نیز دیدگاههای خود را بیان کردند.