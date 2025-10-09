پخش زنده
امام جمعه اصفهان دریافت مالیات همراه با رعایت احترام، انصاف و تدبیر باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه اصفهان در دیدار با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت نقش مالیات در تأمین بودجه کشور، عدالت اجتماعی را به معنای دریافت مالیات از همه اقشار و گروهها به صورت عادلانه بیان کرد وگفت: مالیات از ضرورتهای اداره جامعه است و همه افراد ملزم هستند به تناسب درآمد و استفاده از امکانات کشور سهم خود را بپردازند.
آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد افزود: و نباید تنها به سراغ برخی افراد رفت و گروهی دیگر را معاف کرد؛ کارمندان، معلمان و اقشار متوسط جامعه به موقع مالیات خود را میپردازند، بنابراین شایسته است صاحبان سرمایههای کلان و شرکتهای بزرگ نیز به همان نسبت مالیات پرداخت کنند.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: همانگونه که از کارمندان دولت مالیات کسر میشود، لازم است همه اقشار به تناسب درآمد خود مالیات بدهند، اما این روند باید همراه با انصاف و تدبیر باشد؛ اگر کارآفرینی با راهاندازی کارخانهای صدها کارگر را به کار گرفته است، باید درک کنیم که او نهتنها برای خود بلکه برای جامعه نیز خدمت میکند و شأن او باید حفظ شود.
آیت الله طباطبایی تأکید کرد: مالیات ابزاری برای تقویت زیرساختهای کشور از جمله آموزش، بهداشت، امنیت و توسعه اقتصادی است، اما فرهنگ مالیاتی باید به مردم تفهیم شود؛ مردم باید بدانند که مالیاتی که پرداخت میکنند صرف عمران، آبادانی و خدمت به جامعه خواهد شد.
در ابتدای این دیدار سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گزارشی از تحولات اخیر نظام مالیاتی ارائه کرد و گفت: در سالهای اخیر، اتکای بودجه کشور به منابع نفتی کاهش یافته و بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی از محل مالیات تأمین میشود.
وی افزود: تلاش ما این است که دریافت مالیات به صورت الکترونیک و هوشمند محقق شود تا هم عدالت رعایت شود و هم رضایت مودیان افزایش یابد.
سبحانیان تصریح کرد: تمرکز اصلی نظام مالیاتی بر دریافت مالیات از صاحبان درآمدهای کلان و دانهدرشتهاست و بخش بزرگی از اصناف و اقشار ضعیف جامعه یا معاف از مالیات هستند یا مبالغ بسیار ناچیزی پرداخت میکنند؛ هدف ما ایجاد یک نظام عادلانه و پایدار است که بدون فشار بر اقشار ضعیف، هزینههای کشور را تأمین کند.