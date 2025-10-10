عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران استان همدان از تعطیلی ۱۰ درصد واحد‌های مرغداری استان، به دلیل عدم حمایت بانکی و دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس سلطانی‌مراد گفت: استان همدان، سالانه میلیون‌ها قطعه جوجه‌ریزی دارد و به واسطه ظرفیت بالای تولید، همواره یکی از قطب‌های اصلی تولید مرغ در کشور محسوب می‌شود.

او تاکید کرد: با وجود این جایگاه مهم، تولیدکنندگان صنعت مرغداری در همدان با چالش‌های جدی از کمبود و گرانی نهاده‌های دامی گرفته تا مشکلات تأمین ارز و واردات خوراک، شیوع بیماری‌های دامی، قطعی‌های مکرر برق و نبود حمایت‌های مؤثر دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی استان گفت: در حال حاضر تنها در شهرستان‌های رزن و درگزین، ۲۶ واحد مرغداری فعال تحت پوشش اتحادیه وجود دارد که در هر دوره بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌دهند.

عباس سلطانی‌مراد افزود:این ظرفیت به تنهایی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز استان همدان به گوشت سفید را تأمین می‌کند. به طور کلی، مرغداران این منطقه بخش عمده‌ای از پروتئین سفید مورد نیاز استان را در اختیار مردم قرار می‌دهند.

او تولید سالانه کل مرغداری‌هارا ۱۵ هزار تن برشمرد و افزود: در حال حاضر واحد‌های مرغداری ۵۰ درصد تولید مرغ گوشتی استان را به خود اختصاص داده و در هر دوره جوجه‌ریزی دارای ۲ هزار و ۷۰۰ تن تولید مرغ گوشتی هستیم و سالانه ۵.۵ تا ۶ دوره در هر واحد مرغداری جوجه ریزی انجام می‌دهیم.