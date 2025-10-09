پخش زنده
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استانداردها یکی از شاخصهای مهم توسعه پایدار، ارتقای کیفیت، تضمین ایمنی و تسهیل تجارت داخلی و بینالمللی بوده است و نقش اساسی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی ایفا میکنند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه انصاری در پیامی، روز جهانی استاندارد و آغاز هفته استاندارد را به فعالان، متخصصان و همکاران حوزه استاندارد تبریک گفت.
وی در پیام تبریک خود آورده است: امسال، این روز با محوریت هدف ۱۷ توسعه پایدار با عنوان ”همکاریها برای اهداف “ (Partnerships for the Goals) گرامی داشته میشود. این شعار بر اهمیت همافزایی، مشارکت مؤثر و شبکهسازی میان سازمانها، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تأکید دارد تا از طریق همکاری جمعی فراگیر به اهداف توسعه پایدار در سطح ملی و بینالمللی نائل شویم.
در بخش دیگر پیام تبریک خانم انصاری آمده است: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان نهاد پیشرو در تدوین، ترویج و ارتقای استانداردها، با اتکا به تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و دانش فنی کارشناسان خبره خود گامهای مؤثری در مسیر توسعه پایدار و دستیابی به تعامل سازنده و تشویق مشارکت مؤثر تمامی ذینفعان، برداشته است. از جمله دستاوردهای قابل توجه این سازمان میتوان به تدوین و بازنگری نزدیک به ۳۶۰۰۰ استاندارد ملی در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و محیطزیست به منظور تسهیل تجارت، صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ارتقای کیفیت زندگی مردم و همچنین تاکید بیشتر بر تعمیق همکاریهای بینالمللی با سازمانهای بین المللی نظیر ISO، IEC، SMIIC و دیگر سازمانهای ملی و بین المللی استانداردسازی از طریق ایفای مشارکت فعالتر در پروژهها و کمیتههای فنی بینالمللی اشاره کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد همیچنین در این پیام اشاره کرد: استانداردها بهعنوان زبان مشترک، اعتماد میان ذینفعان را ارتقاء داده و همکاریهای بینالمللی را تسهیل میکنند. اجرای استانداردها در چارچوب همکاریهای هدفمند، سهمی مؤثر در افزایش رقابتپذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی، ارتقای رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست دارند.
خانم انصاری در این پیام ابزار امیداری کرد: با همدلی، هم افزایی و تعهد جمعی در سطح ملی و بینالمللی، مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق پایبندی آحاد جامعه به تولید کالا و خدمات در چارچوب استاندارد مستحکمتر شد.