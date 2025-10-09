امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سی و دومین اجلاس سراسری نماز

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۷- ۱۵:۴۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
کشف مواد مخدر
کشف مواد مخدر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
دولت حامی بخش خصوصی
دولت حامی بخش خصوصی
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
نادر خلیج فارس
نادر خلیج فارس
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
خبرهای مرتبط

آغاز به کار سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت

سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت

پیام رهبر انقلاب اسلامی به سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز

باید از زیست بوم فضای مجازی برای ترویج فرهنگ نماز استفاده شود

قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در اجلاس سراسری نماز

حجت‌الاسلام قرائتی: باید رابطه با نسل نو تقویت شود

برچسب ها: اجلاس نماز ، محسن قرائتی ، رشت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 