به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی امروز پنجشنبه در حاشیه این مراسم گفت: سالن سینمایی کودک با بهسازی و تجهیز سالن نمایش مرکز فرهنگی هنری درگز و با بیش از ۱۰ میلیارد ریال هزینه در فضایی به مساحت ۱۰۰ متر مربع آماده بهره‌برداری شد.

محمدمهدی حسین‌پور افزود: این سینما با ظرفیت ۵۰ نفر، به‌صورت اختصاصی برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است و گامی در راستای توسعه نشاط، سرگرمی و ارتقای فرهنگی نسل آینده به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی با ۳۶ مرکز ثابت، ۱۰ مرکز سیار، سه مرکز پستی و یک مرکز فراگیر به ارائه خدمات فرهنگی، هنری و ادبی به کودکان و نوجوانان در سراسر استان مشغول است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی ادامه داد: کل اعضا کانون در استان ۶۸ هزار و ۳۶ نفر است.

۱۵ تا ۲۲ مهر ماه هفته ملی کودک نامگذاری شده است.