همزمان با هفته ملی کودک
افتتاح نخستین سینمای ویژه کودک خراسان رضوی در شهرستان درگز
نخستین سینمای ویژه کودک در استان خراسان رضوی همزمان با هفته ملی کودک در شهرستان درگز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی امروز پنجشنبه در حاشیه این مراسم گفت: سالن سینمایی کودک با بهسازی و تجهیز سالن نمایش مرکز فرهنگی هنری درگز و با بیش از ۱۰ میلیارد ریال هزینه در فضایی به مساحت ۱۰۰ متر مربع آماده بهرهبرداری شد.
محمدمهدی حسینپور افزود: این سینما با ظرفیت ۵۰ نفر، بهصورت اختصاصی برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است و گامی در راستای توسعه نشاط، سرگرمی و ارتقای فرهنگی نسل آینده به شمار میرود.
وی اضافه کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی با ۳۶ مرکز ثابت، ۱۰ مرکز سیار، سه مرکز پستی و یک مرکز فراگیر به ارائه خدمات فرهنگی، هنری و ادبی به کودکان و نوجوانان در سراسر استان مشغول است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی ادامه داد: کل اعضا کانون در استان ۶۸ هزار و ۳۶ نفر است.
۱۵ تا ۲۲ مهر ماه هفته ملی کودک نامگذاری شده است.