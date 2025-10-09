به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زمان ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه امسال خواهد بود و مشمولین موضوع ماده ۴۱ قانون انتخابات، باید سه ماه قبل (تا ۲۷ مهر ماه) از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند.

کدام داوطلبان باید قبل از ثبت نام انتخابات شورا‌ها استعفا دهند؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز ذیل که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محرومند مگر آنکه حداقل سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند؛



رئیس­ جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان­ رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای ­اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای ­نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیرو‌های مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیرو‌های مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمان­های دولتی، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک­ها، رئیس‌جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و ...)، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران­ کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شورا‌های اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان­ ها، دادیارها، بازپرس ­ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آن ها، رؤسای بانک ­ها، رئیس و اعضای هیأت­ مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت ­مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت­ مدیره اتحادیه‌­های صنفی غیرکشوری، هیأت­ رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت ­مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت­ مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان­ها و شرکت­‌های دولتی و نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شورا‌های اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محروم‌اند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.