به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کمیسر کل آنروا روز پنجشنبه ضمن استقبال از توافق آتش‌بس در غزه، گفت که این آژانس به اندازه سه ماه برای جمعیت این باریکه غذا در اختیار دارد.

«فیلیپه لازارینی» در بیانیه‌ای گفت: «توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها، برای مردمی که بدترین موج‌های بمباران، آوارگی و فقدان را تحمل کرده‌اند، آرامش خاطر به ارمغان خواهد آورد».

لازارینی همچنین افزود: «حضور تیم‌های ما در غزه برای اجرای توافق، از جمله ارائه خدمات ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، ضروری هستند».