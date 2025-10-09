پخش زنده
غبارآلودگی، افزایش غلظت آلایندهها، کاهش دید وکیفیت هوا پیش بینی هواشناسی استان تا اوایل هفته آینده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، کاشان، لنجان، مبارکه، شاهین شهر ومیمه، نجف آباد و اصفهان مناطق تحت تاثیر این شرایط آب وهوایی هستند.
براین اساس کیفیت هوا در این مناطق در حد ناسالم برای گروههای حساس و در صورت مهارنکردن منابع انتشار آلایندههای جوی، گاهی هوای ناسالم برای تمام گروهها به ویژه در نواحی پرتردد و صنعتی پیش بینی میشود.
کاهش ترددهای غیرضروری به ویژه برای کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی وتنفسی در مناطق پرتردد شهری در ساعتهای اوج انباشت آلاینده ها، حت الامکان استفاده از ناوگان عمومی حمل ونقل، انجام تدابیر پیشگیرانه برای ارگان مرتبط از توصیههای هواشناسی است.