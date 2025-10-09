وزیر نیرو بر ضرورت مقابله با برداشت‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: باید برای توزیع عادلانه آب تلاش کرد، چرا که منابع آبی کشور محدود و به شدت به شرایط اقلیمی وابسته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عباس علی‌آبادی، ظهر روز پنجشنبه ۱۷ مهر در جلسه بررسی مسائل آب و برق شهرستان گرمسار که با حضور مقامات ارشد استان سمنان و نمایندگان کشاورزان برگزار شد، با اشاره به خشکسالی‌های چند سال اخیر افزود: خشکسالی شدیدی در کشور وجود دارد که عمده دلیل آن عوامل انسان‌ساخت است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، وضعیت منابع آب در جهان نگران‌کننده است و ایران نیز از این وضعیت مستثنا نیست.

وزیر نیرو تصریح کرد: برداشت بی‌رویه آب در بالادست گرمسار موضوع جدیدی نیست و سال‌های سال ادامه داشته است، اما وزارت نیرو در دوره جدید مصمم است این مشکل را به‌صورت ریشه‌ای حل کند.

علی‌آبادی با بیان اینکه جلسات متعددی با حضور نماینده مردم گرمسار برای بررسی مسائل آب این شهرستان برگزار شده است، گفت: موضوع آب گرمسار در جلسه شورای عالی آب نیز بررسی خواهد شد تا تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: هیچ‌گونه برداشت غیرمجاز از منابع آب پذیرفته نخواهد شد و بدون استثنا با موارد تخلف به شدت برخورد می‌شود.

علی آبادی تاکید کرد: برق چاه‌های غیرمجاز قطع و اجازه برداشت داده نخواهد شد. همچنین رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها الزامی است.

وزیر نیرو درباره طرح‌های عمرانی حوزه آب نیز گفت: تکمیل سد نمرود از اولویت‌های دولت است. این سد پیشرفت خوبی دارد و با همکاری دولت و مجلس تکمیل خواهد شد تا امکان ذخیره‌سازی کامل آب در فصل سرد فراهم شود.

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت برق کشور خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مصمم است مشکلات آب و برق را در سراسر کشور برطرف کند. در حوزه برق، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار است و ۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق خورشیدی جدید بزودی وارد مدار می‌شود و بهره‌برداری از انرژی خورشیدی به‌تدریج افزایش خواهد یافت، اما در کنار این اقدام بهینه سازی مصرف برق ضرورت دارد.