



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برنامه میزگرد خبری با موضوع بررسی چشم انداز توسعه فارس بر اساس اسناد بالادستی برگزار می شود .

این برنامه در راستای رویداد ملی ایران جان ، فارس ایران‌ ساعت ۲۲:۴۵ امشب از استودیوی شبکه فارس با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، رئیس مجمع نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس به روی آنتن می رود .