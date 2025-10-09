پخش زنده
دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر کوتاه کیش اعلام کرد: ۱۲ اثر نمایشی در سه بخش کافهای، کشتی و ساحل به مرحله نهایی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، یوسف باپیری، مهدی مشهور، سعید هاشم زاده اعضای هیات انتخاب آثار بخش ساحل، کشتی و نوشین تبریزی، باقر سروش، شهره رعایتی اعضای هیات انتخاب آثار بخش کافه جشنواره بین المللی تئاتر کوتاه کیش هستند.
آثار راهیافته به بخش نمایش در کافهای از بین ۸۴ اثر:
۱-مرثیهای بر کارتهای سبز
کارگردان معیدقاسمی (اراک)
۲-ضیافتی برای یک جسم زنده
کارگردان: امیرخسرو صالحی (تهران)
۳-فقط ۳ دقیق
کارگردان: کیوان آذرخش (سنندج)
۴-بلیط یکطرفه
کارگردان: ساقی عطایی (تهران)
۵-نام اثر: من اورلاپی هستم.
کارگردان: عباس ابوالحسنی (بابل)
در این بخش سه نمایش هم به صورت رزرو معرفی شدند:
۱- نام اثر: عشق مگسی
کارگردان: امیرحسین سپهرزاد (تهران)
۲- نمایش V_R
کارگردان: ایمان عبادیان (تهران)
۳- قیچی ک دنبال کار میگشت
کارگردان: سعید زین العابدینی (تهران)
دبیرخانه جشنواره در این دوره یک بخش ویژه نمایشهای کیش در نظر گرفته است که بهزاد حکی با نمایش"قهوه گرم برای تهران"در بخش کافهای حضور خواهد داشت.
آثار راهیافته به بخش نمایش در ساحلی از بین ۸۶ اثر:
۱- تَر
کارگردان:نیایش حسینی (تهران)
۲-ذبح مقدس
کارگردان: نازنین زمانی (تهران)
۳-پناهگاه
کارگردان:سحر دانش (تهران)
۴-مرثیه خوان شوربختی
کارگردان: علیرضا امین مظفری (تبریز)
در این بخش دو نمایش هم به صورت رزرو معرفی شدند:
۱- پیرمرد و دریا
کارگردان: منان جانبراری (بابل)
۲- بابی
کارگردان:سپیده خیرخواه (تهران)
دبیرخانه جشنواره در این دوره یک بخش ویژه نمایشهای منتخب کیش در نظر گرفته است که آثار زیر حضور خواهند داشت:
۱. نمایش صدفهای خالی
کارگردان:گروهی (گروه تئاتر جار)
۲. نمایش together
کارگردان: مهدی صالحیار
(دانشگاه آزاد کیش)
۳. نمایش زار
کارگردان سمیرا گودرزی
و نمایش منتخب دبیرخانه:
"رودم به میدان میرود" به کارگردانی حجت رحیمی
آثار راهیافته به بخش نمایش در کشتی از بین ۲۷ اثر:
۱-نمایش ۱۹۴۵
کارگردان: بهرام برخورداری (تهران)
۲-جزر و مد شهادت نامهها
کارگردان:جواد پور ابراهیمی (تهران)
۳-غراب شیطان
کارگردان: شاهین سلطانی (پردیس)
ششمین دوره جشنواره با استقبال هنرمندان تئاتر کشور، مهر امسال در کیش برگزار میکند.
جشنواره از ۲۶ تا ۲۹ مهر در سه فضای کافهای، کشتی و ساحل با دبیری عباس نجاری برگزار میشود.