به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احسان بدیعیان افزود: در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی در سطح شهرستان اجرایی شد. وی افزود: دراین عملیات با اشراف اطلاعاتی مناسب ماموران و در تحقیقات دقیق و میدانی، ماموران متهمی با بدهی ۹۵۰ میلیاردریال که به مدت ۲ سال متواری بود را شناسایی کردند.

وی گفت: ماموران انتظامی در هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی هماهنگ متهم را دستگیر کردند و فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی شد.