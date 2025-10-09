پخش زنده
بنا بر اعلام بانک مرکزی، این بانک تاکنون به هیچیک از تشکلها یا کانونهای صنفی فعال در حوزه صندوقهای قرضالحسنه مجوز نظارت، فعالیت یا هماهنگی رسمی ارائه نکرده است و هرگونه ادعا در این زمینه، وجاهت قانونی و اعتبار رسمی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام بانک مرکزی، مطابق قوانین و مقررات جاری، نظارت بر عملکرد صندوقهای قرضالحسنه فقط در صلاحیت بانک مرکزی است و انتخاب هرگونه عامل یا نهاد همکار نظارتی، فقط در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با انعقاد قرارداد رسمی امکانپذیر خواهد بود.
برخی تشکلهای صنفی در حال تأسیس فقط مجوز اولیه از وزارت کشور دریافت کردهاند که مقدمهای برای تشکیل آن است و هیچگونه اختیار قانونی برای نظارت، بازرسی یا دریافت اطلاعات از صندوقها ایجاد نمیکند؛ بنابراین از کلیه صندوقهای قرضالحسنه کشور خواسته میشود از ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارش مالی و عملکردی به این تشکلها یا کانونهای بدون مجوز خودداری کنند. استفاده از عنوان یا نام بانک مرکزی در مکاتبات و اطلاعیههای این گروهها غیرقانونی تلقی شده و پیگرد قضایی در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی یادآور میشود که تاکنون هیچ نهاد یا کانونی بهعنوان عامل نظارتی انتخاب یا معرفی نشده است و هرگونه ارتباط یا هماهنگی با صندوقها بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی، اعتبار قانونی ندارد.