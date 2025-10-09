بنا بر اعلام بانک مرکزی، این بانک تاکنون به هیچ‌یک از تشکل‌ها یا کانون‌های صنفی فعال در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوز نظارت، فعالیت یا هماهنگی رسمی ارائه نکرده است و هرگونه ادعا در این زمینه، وجاهت قانونی و اعتبار رسمی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام بانک مرکزی، مطابق قوانین و مقررات جاری، نظارت بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه فقط در صلاحیت بانک مرکزی است و انتخاب هرگونه عامل یا نهاد همکار نظارتی، فقط در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با انعقاد قرارداد رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

برخی تشکل‌های صنفی در حال تأسیس فقط مجوز اولیه از وزارت کشور دریافت کرده‌اند که مقدمه‌ای برای تشکیل آن است و هیچ‌گونه اختیار قانونی برای نظارت، بازرسی یا دریافت اطلاعات از صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین از کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور خواسته می‌شود از ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارش مالی و عملکردی به این تشکل‌ها یا کانون‌های بدون مجوز خودداری کنند. استفاده از عنوان یا نام بانک مرکزی در مکاتبات و اطلاعیه‌های این گروه‌ها غیرقانونی تلقی شده و پیگرد قضایی در پی خواهد داشت.

بانک مرکزی یادآور می‌شود که تاکنون هیچ نهاد یا کانونی به‌عنوان عامل نظارتی انتخاب یا معرفی نشده است و هرگونه ارتباط یا هماهنگی با صندوق‌ها بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی، اعتبار قانونی ندارد.