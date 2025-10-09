به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام غلامی با دعوت از مردم برای حضور در مراسم سراسری «جمعه بشارت نصر» گفت: این اجتماع به منظور حمایت از مردم مظلوم و مقاوم غزه و دفاع از ارزش‌های دینی ملت ایران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بازگشت تحریم‌های ثبت‌شده در توافق‌نامه‌های بین‌المللی افزود: ملت ایران با حضور خود در این مراسم، مخالفت با استکبار جهانی را اعلام خواهد کرد.

حجت الاسلام غلامی تصریح کرد: مردم خرم‌آباد پس از اقامه نماز جمعه از مصلای الغدیر در خیابان انقلاب تا بیمارستان شهدای عشایر راهپیمایی خواهند کرد.