رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از افزوده شدن ۴۰ هزار متر مربع به فضای فیزیکی و ساختمانهای دادگستری استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه ویدیو کنفرانسی معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با دادگستریهای استانها که محمدزاده معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان نیز حضور داشت به تشریح اقدامات و آخرین وضعیت پروژههای عمرانی در سطح استان پرداخت.
عتباتی در این خصوص گفت: در سفر اخیر ریاست معظم قوه قضاییه به استان پروژههای عمرانی بسیار خوبی با دستور ایشان به تصویب رسیده است که با کار جهادی و در نهایت صرفه جویی در سریعترین زمان ممکن به نتیجه خواهند رسید.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: با اجرای این پروژهها بیش از ۴۰ هزار متر مربع به فضای فیزیکی و ساختمانهای قضایی استان افزوده شده و زمینه راحتی همکاران و مراجعین فراهم شده و شاهد افزایش ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان خواهیم بود.
شاهرخیان معاون امور مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز با تقدیر از عتباتی گفت: استان آذربایجان غربی از استانهای موفق در جذب اعتبارات استانی در سطح کشور است که نشان از تلاش بسیار خوب مدیریت دادگستری استان است.
شاهرخیان همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیتهای نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی و کمک آنها برای تسریع در اجرا و اتمام پروژههای عمرانی دادگستریها تاکید کرد.