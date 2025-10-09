به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد:، نمازجمعه فردا ۱۸ مهر در قم به امامت آیت الله سید هاشم بوشهری و سخنران پیش از خطبه‌ها این هفته حجت‌الاسلام والمسلمین رضوی مهر رئیس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم خواهد بود.

ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،دامپزشکی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان قم درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

راهپیمایی سراسری بشارت نصر هم این هفته بعد از نماز جمعه از محل مصلای قدس به سمت چهار راه شهدا برگزار می‌شود.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.