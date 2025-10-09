پخش زنده
کشت محصولات گلخانهای در بخش رودخانه شهرستان رودان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس جهاد کشاورزی بخش رودخانه گفت: ارقام محصولات کشت شده فلفل دلمهای رنگی صادراتی، خیارسبزخاردار ویژه صادرات، خیارسبز مصرف داخلی، بادمجان و فلفل فسفری است.
صیاد افزود: امسال آموزش الگوی کشت به کشاورزان گلخانه دار ارائه شده است.
رئیس مرکز جهادکشاورزی بخش رودخانه گفت: ساخت سازههای گلخانهای امسال ده درصد افزایش داشته و سطح زیزکشت به ۴۵هکتاررسیده است.
ذاکری پیش بینی کرد: از هر هکتار ۱۳۰تن خیارسبز و ۱۲۰تن بادمجان برداشت شود.
برداشت محصولات گلخانهای از اواخر آبان آغاز میشود و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.