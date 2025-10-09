به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس جهاد کشاورزی بخش رودخانه گفت: ارقام محصولات کشت شده فلفل دلمه‌ای رنگی صادراتی، خیارسبزخاردار ویژه صادرات، خیارسبز مصرف داخلی، بادمجان و فلفل فسفری است.

صیاد افزود: امسال آموزش الگوی کشت به کشاورزان گلخانه دار ارائه شده است.

رئیس مرکز جهادکشاورزی بخش رودخانه گفت: ساخت سازه‌های گلخان‌های امسال ده درصد افزایش داشته و سطح زیزکشت به ۴۵هکتاررسیده است.

ذاکری پیش بینی کرد: از هر هکتار ۱۳۰تن خیارسبز و ۱۲۰تن بادمجان برداشت شود.

برداشت محصولات گلخانه‌ای از اواخر آبان آغاز می‌شود و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.