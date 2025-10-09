پخش زنده
طرح سامانه الکترونیکی صدور پروانههای ساختمانی روستایی و طرح ملی جینف در روستای چنار شهرستان مهریز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در این مراسم گفت: طرحهای امروز در راستای الکترونیکیسازی خدمات و تحقق دولت هوشمند اجرا شدهاند و از گامهای مؤثر در مسیر شفافسازی، تسهیل خدمات و اجرای قانون ثبت اموال غیرمنقول به شمار میروند.
قربانی افزود: این اقدامات باعث میشوند مردم بهصورت شفاف در جریان مراحل صدور پروانههای ساختمانی و سایر خدمات قرار گیرند.
وی ادامه داد: یکی از شاخصهای ۹ گانه حکمرانی خوب در روستاها، شفافسازی است و استان یزد در این زمینه با اجرای این دو طرح ملی پیشتاز بوده است. هر دو طرح یعنی سامانه صدور مجوزهای ساختمانی و طرح جی نف، با هدف تسهیل کار مردم و افزایش رضایتمندی اجرا میشوند.
معاون امور دهیاریهای کشور تأکید کرد: برای بهرهوری بیشتر از این طرحها لازم است دهیاران نسبت به آموزش مردم روستاها اقدام کنند، زیرا بخشی از جامعه روستایی ممکن است آشنایی کافی با ابزارهای الکترونیکی نداشته باشند.
قربانی با بیان اینکه استان یزد در اجرای طرحهای نوآورانه روستایی پیشتاز است، گفت: اجرای این طرحها از شهرستان مهریز آغاز شده و میتواند الگویی برای سایر شهرستانهای استان و حتی دیگر نقاط کشور باشد.
وی به برنامههای حمایتی دولت برای توسعه روستاها اشاره کرد و افزود:در ششماهه نخست امسال، میزان اعتبارات پرداختی به دهیاریهای استان یزد دو و نیم برابر کل اعتبارات ششماهه سال گذشته بوده است. همچنین ۳۸ درصد از تسهیلات کمبهره کشور از طریقسازمان شهرداریها و دهیاریها به استان یزد اختصاص یافته است.
معاون امور دهیاریهای کشور خاطرنشان کرد:با اجرای طرحهای توسعهای در حوزه انرژی روستایی، تا سه تا چهار ماه آینده بیش از ۱۰ مگاوات برق جدید به شبکه کشور افزوده خواهد شد که هم در کاهش ناترازی انرژی کشور مؤثر است و هم زمینه ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان را فراهم میکند.