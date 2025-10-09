خواهران بسیجی قائم‌شهر در مسابقه «فرمانده» مهارت‌های خود در تیراندازی، اطفای حریق و کمک‌های اولیه را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقه متنوع "فرمانده" ویژه خواهران بسیجی در دستجات واکنش سریع پایگاه های مقاومت بسیج خواهران قائم شهر با محوریت شهیده معصومه کرباسی در پادگان آموزشی سردار شهید باقرزاده این شهر برگزار شد .

مسئول حوزه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س) قائم شهر گفت : مسابقه فرمانده باحضور شش تیم شش نفره و با هدف ارتقای سطح آمادگی دفاعی بسیجیان در قالب پرسش و پاسخ و بصورت عملی در پنج مرحله اجرا و با استقبال خواهران بسیجی روبرو شد.

حوریه احمدی، اطلاعات عمومی درباره حضور بانوان در دفاع مقدس، باز و بست سلاح، شناخت جنگ نوین و ماسک گذاری در مقابله با بمب های شیمیایی، حمل مصدوم، اطفای حریق، پرتاب نارنجک و تیراندازی را بخش های مختلف مسابقه فرمانده ویژه بانوان بسیجی قائم شهر عنوان کرد.

مسئول حوزه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س ) قائم شهر یادآور شد: در پایان این رقابت ها به نفرات و تیم های برتر خواهران بسیجی شرکت کننده در مسابقه " فرمانده " با اهدای لوح سپاس و جایزه قدردانی شد.