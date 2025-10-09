استاندار تهران این شهر را نماد رنگین‌کمان اقوام و نمونه‌ای کم‌نظیر از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان دانست و تأکید کرد: این کلان‌شهر با سابقه تاریخی چند هزارساله، ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که باید بیش از پیش به مردم معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان، صبح پنج شنبه در اولین تور تهران‌گردی استانداری و همزمان با چهارمین روز از «هفته تهران»، با حضور در مجموعه جهانی کاخ گلستان، با اشاره به تصویب نامگذاری روز تهران در شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: برای نخستین‌بار، نامگذاری رسمی روز تهران انجام شده و ۱۴ مهرماه به عنوان «روز تهران» تعیین گردیده است.

استاندار تهران گفت: بر همین اساس، امسال با همکاری شهرداری تهران، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهاد‌های فرهنگی، برنامه‌های متنوعی برای شناساندن هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها در این زمینه افزود: با توجه به جایگاه سیاسی، فرهنگی و تاریخی تهران، لازم است تمرکز و هماهنگی بیشتری در معرفی ظرفیت‌های این کلان‌شهر وجود داشته باشد و خوشبختانه پژوهش‌های ارزشمندی در زمینه تاریخ و تمدن تهران انجام شده و هدف ما آن است که روز تهران در تقویم رسمی کشور نیز به ثبت برسد.

مقام عالی دولت در استان تهران در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین تور تهران‌گردی توسط استانداری عنوان کرد: هدف ما نهادینه‌سازی فرهنگ تهران‌گردی و تقویت هویت فرهنگی این شهر می‌باشد و تهران شهری با ظرفیت‌های گسترده سیاسی، اجتماعی، اداری، آموزشی و درمانی است که روزانه میزبان میلیون‌ها نفر از سراسر کشور است.

معتمدیان با بیان اینکه تهران برخلاف تصور عموم، شهری با پیشینه چند هزار ساله است، افزود: کاوش‌های باستان‌شناسی در مناطق چیذر، دروس و قیطریه قدمت ۳۰۰۰ ساله تهران را اثبات کرده و کشف اسکلت بانوی ۷۰۰۰ ساله در منطقه عودلاجان نیز نشان از عمق تاریخی این سرزمین دارد.

وی ادامه داد: در کنار این میراث تاریخی، تهران نمادی از همزیستی ادیان و اقوام است؛ به گونه‌ای که خیابان سی‌تیر تا میرزا کوچک‌خان، با وجود مساجد، کلیساها، کنیسه و آتشکده در فاصله‌ای کوتاه، نمادی کم‌نظیر از صلح و دوستی ادیان محسوب می‌شود و همچنین، حضور اقوام گوناگون از جمله لر، کرد، ترک، آذری و بلوچ در پایتخت، جلوه‌ای از رنگین‌کمان فرهنگی ایران را در تهران پدید آورده است.

استاندار تهران با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری پایتخت گفت: تهران از معدود پایتخت‌های چهارفصل جهان است که در دامنه جنوبی البرز قرار گرفته و از ارتفاعات، پیست‌های اسکی، تله‌کابین، پارک‌های ملی و کویر ورامین در جنوب بهره‌مند است؛ ویژگی‌هایی که می‌تواند به توسعه گردشگری پایدار کمک شایانی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تهران علی‌رغم چالش‌هایی مانند تراکم جمعیت و ترافیک، از زیرساخت‌های مدرن حمل‌ونقل، شبکه فاضلاب، و خدمات شهری پیشرفته برخوردار است و بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این استان صورت می‌گیرد، بازار بزرگ تهران نیز به عنوان قلب اقتصادی ایران، نقش محوری در تجارت کشور دارد.

معتمدیان در پایان خاطرنشان کرد: استان تهران با دارا بودن بیش از ۷۰ درصد نخبگان کشور و بیش از نیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان قطب علمی و فناورانه خاورمیانه شناخته می‌شود. در همین راستا، توسعه ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی پایتخت در دستور کار جدی مجموعه استانداری قرار گرفته است.