عقیل قارداش زاده به عنوان برترین رزمی کار جهان توسط کتاب گینس معرفی شد و مدال طلای رکوردار رزمی جهان را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مرتضی طهماسبی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند گفت:عقیل قارداش زاده دارنده چندین رکورد ثبت شده در کتاب گینس می‌باشد که به دعوت رسمی از سازمان جهانی گینس به عنوان برترین رزمی کار جهان انتخاب گردید.

طهماسبی افزود:این ورزشکار مرندی همچنین موفق شد مدال طلای رکوردار رزمی جهان را از سوی سازمان جهانی رکورد‌های گینس دریافت کند.

عقیل قارداش زاده رزمی کار رشته کونگ فو سبک توآ می‌باشد که موفق شده است ۷ رکورد جهانی را در کتاب گینس ثبت کند.

رکورد‌های ثبت شده این ورزشکار مرندی عبارتند از:

ثبت رکورد جهانی شنای تک انگشتی (شنارفتن روی بند انگشت شصت) با ۷۴ حرکت شنا در ۳۰ ثانیه که قبلا در دست اسطوره رزمی جهان بروسلی بود در سال ۹۰

ثبت رکورد جهانی مشت زنی در دمای ۸۵ الی ۹۰ درجه با ۳۴۰۰ حرکت مشت در ۱۷دقیقه و ۳۰ ثانیه در سال۹۳

ثبت سخت‌ترین و خطرناک ترین رکورد جهان و شکست رکورد ویلادیمر ژاژنیسکی، اسطوره رکورد‌های جهان وگینس اهل کشور روسیه، تحمل ۱۰۵ درجه حرارت گرما به مدت ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه می‌باشد در سال ۹۵

ثبت و شکست رکورد جهانی شنارفتن با وزنه ۶۰ پوندی روی مشت به تعداد ۲۵ حرکت شنا در ۲۵ ثانیه در سال ۹۶

ثبت رکورد شنای سوئدی به تعداد ۱۰۷ عدد در یک دقیقه بدون وزنه

ثبت رکورد شنای سوئدی با وزنه ۴۰ پوندی به تعداد ۴۹ حرکت بر روی یک پا که قبلا این رکورد در اختیار ورزشکاری از کشور عراق بود

ثبت رکورد ضربات زانو بر روی میت رزمی با وزنه ۵ کیلویی بر روی هرپا