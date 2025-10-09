به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی رئیس بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهدامروز در هشتمین کنفرانس علمی روز جهانی بینایی با موضوع پیشگیری از نابینایی قابل اجتناب از کودکی تا سالمندی گفت: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ نصف جمعیت جهان به علت استفاده زیاد از موبایل، تبلت و لب تاپ،و انجام ندادن مراقبت‌های چشمی دچار نزدیک‌بینی شوند. زارع ی‌قنواتی افزود: ما می‌خواهیم که با انجام جدیدترین شیوه‌ها و روش‌های درمانی از وقوع این اتفاق جلوگیری کنیم و اینکه کودکان هم باید از این ابزار کمتر استفاده کنند. وی تاکید کرد: نزدیک بینی فقط عینک زدن نیست و وقتی شماره بالاتر برود خطرات آب سیاه، آب مروارید و پارگی چشم را به همراه دارد. رئیس بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد با بیان اینکه بیماری «قوز قرنیه» در خاورمیانه و ایران شایع است، بیان کرد: شایع‌ترین علت پیوند قرنیه در ایران نیز، قوز قرنیه است.

دکتر سیامک زارعی‌قنواتی افزود: کسانی که در خانواده خود سابقه آستیگماتیک و قوز قرنیه دارند، باید مورد بررسی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: هزینه پیوند قرنیه در ایران بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال و در آمریکا بین هزار تا پنج هزار دلار است.

رئیس بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه گفت: بانک چشم مشهد به عنوان دومین بانک فعال ایران که شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد، در چند سال اخیر اقدامات چشمگیر زیادی داشته که و از این طریق ۲ هزار پیوند قرینه انجام شده است.

زارعی قنواتی افزود: ۱۰ درصد برداشت‌های قرنیه در بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مراکز پیوند قرنیه در تهران، شیراز، اصفهان و زاهدان ارسال می‌شود و ۹۰ درصد دیگر در مشهد به بیماران نیازمند قرنیه پیوند می‌شود.

وی بیان کرد: بانک چشم مشهد حاصل یک فرصت مطالعاتی صورت گرفته از سال ۲۰۱۵ بوده و با افتخار می‌گوییم که عملکرد این بانک به مراتب از مشابه آن در آمریکا هم بهتر است.

سه مرکز فعال برداشت قرنیه در مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به همکاری‌های خوب بانک چشم این دانشگاه با پزشکی قانونی و سازمان آرامستان‌های شهرداری مشهد، اظهار کرد: در سال جاری واحد برداشت قرنیه از متوفیان را در آرامستان بهشت رضا (ع) راه‌اندازی کردیم و هم‌اکنون سه مرکز برداشت قرنیه در بیمارستان منتصریه، پزشکی قانونی و بهشت رضا (ع) فعال است.

دکتر زارعی‌قنواتی با بیان این که نیاز به قرنیه در سال‌های اخیر افزایش یافته است، افزود: بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی خوشبختانه پاسخگوی نیاز بسیاری از بیماران مرتبط با این حوزه است و به تمامی جهات جزو شهر‌های مستقل در حوزه قرنیه قرار دارد.