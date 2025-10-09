پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: دوازدهمین جشنواره استانی تئاتر طنز تنگستان پس از چند سال وقفه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسین زندویان اظهار داشت: جشنواره تئاتر طنز تنگستان در مسیر تازه خود بر سه اصل «کیفیت هنری، نگاه اجتماعی و مشارکت فرهنگی» استوار است و بر همین اساس از تمامی گروههای نمایشی استان دعوت میشود تا با نگاهی خلاق و دغدغهمند در این رویداد شرکت کنند.
وی افزود: در این دوره از جشنواره، متون نویسندگان بومی استان بوشهر در تمامی مراحل داوری در اولویت قرار دارند و موضوع جشنواره آزاد است؛ با این حال آثاری که با محوریت فرهنگ شهرنشینی، مسائل زیستمحیطی، آداب و رسوم محلی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی تولید شوند، در اولویت انتخاب قرار خواهند گرفت.
زندویان با اشاره به حمایت مالی از گروههای نمایشی عنوان کرد: به گروههای راهیافته به جشنواره، با توجه به مسافت، تعداد عوامل و میزان دکور بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال کمکهزینه پرداخت میشود.
وی ادامه داد: نمایشنامههایی که در دورههای پیشین توسط همان گروهها اجرا شدهاند، مورد پذیرش دبیرخانه قرار نخواهند گرفت و ارائه مجوز کتبی نویسنده نیز الزامی است.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، اجرای عمومی آثار منتخب پیش از برگزاری جشنواره الزامی است و دبیرخانه هیچگونه تعهدی در تأمین دکور، لباس و اکسسوار گروهها ندارد.
زندویان افزود: با توجه به وجود تنها یک سالن نمایش در شهر اهرم، محل اجرای هر گروه بر اساس نظر کارشناسی دبیرخانه در سالن آمفیتئاتر یا پلاتو تعیین میشود.
وی عنوان کرد: بر اساس جدول زمانبندی، مهلت نامنویسی و ارسال تقاضای شرکت در جشنواره تا ۱۰ دیماه، بازبینی آثار از ۲۴ تا ۲۶ دی و مرحله نهایی جشنواره در نیمه دوم بهمن در شهر اهرم برگزار خواهد شد.