کارشناس هواشناسی گلستان پیش بینی کرد:فردا، دمای هوا، نسبت به امروز دو تا ۳ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نیکزاد فر گفت: امروز بیشینه دما در برخی از مناطق استان به ۳۵ درجه سانتیگراد رسید.

او ادامه داد: با توجه به کاهش رطوبت و همچنین افزایش دما و وزش باد گرم، احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع دور از انتظار نخواهد بود.

او از شهروندان خواست: از روشن کردن آتش در این مناطق خوددداری کنند.

ملاحی افزود: از جمعه شب سامانه ناپایدار، استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.