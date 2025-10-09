پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در شهرهای مختلف خوزستان همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام علیرضا قربانی اظهار کرد: راهپیمایی جمعههای خشم و نصر فردا، جمعه ۱۸ مهرماه با حضور مردم همیشه در صحنه خوزستان برگزار میشود و مردم بار دیگر جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه را محکوم میکنند.
وی افزود: این مراسم روز جمعه با حضور مردم قدرشناس استان خوزستان، پس از اقامه نماز عبادی -سیاسی جمعه در شهرهای مختلف استان برگزار میشود و یک بار دیگر مردم بصیر خوزستان حمایت خود را از مظلومان غزه اعلام میکنند و انزجار خود را از جنایات صهیونیستها نشان خواهند داشت.
این مراسم در اهواز از مصلی مهدیه امام خمینی تا چهارراه آبادان برگزار خواهد شد.