فعالیت کارگاه آموزشی شرکت دانش بنیان مهان با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز آموزشهای فنی و حرفهای شماره یک یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این کارگاه آموزشی، رسالت آموزش نصب و راه اندازی بخاریهای کم مصرف گازی برای توزیع بین مدد جویان بهزیستی را عهده دار خواهد بود.
قرار است با اجرای طرح مشترک بهزیستی و شرکت مهان بیش از ۱۱ هزار بخاری گازی کم مصرف در استان یزد و ۹۰ هزار بخاری نیز در استانهای آذربایجانهای غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کهگیلویه و بویر احمد و مازندران بین مشترکان پر مصرف گاز توزیع شود.
همچنین با حضور معاون وزیر، یک مرکز مهارتهای پیشرفته در یزد افتتاح شد. این مرکز آموزشهای لازم در زمینه مهارتهای پیشرفته، هوش مصنوعی و اقتصاد دانش بنیان را ارائه خواهد کرد.
افتتاح خانه خلاق فنی و حرفهای در مرکز شماره ۳ خواهران هم دیگر برنامه معاون وزیر کار و رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در یزد بود.
غلامحسین محمدی در آیین افتتاح این طرحها با اشاره به لزوم فراهم کردن زیرساختهای لازم برای توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در کشور گفت: قرار است طی دو سال آینده ۳۷ طرح در حوزه فنی و حرفهای استان یزد با ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شود که شکوفایی خوبی در این حوزه بدنبال خواهد داشت.
وی افزود: نیمی از اعتبارات اجرای این طرحها، ملی و از محل مسئولیتهای اجتماعی در اختیار این سازمان و نیمی دیگر نیز در تعهد استان یزد خواهد بود.