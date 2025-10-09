شهیدان والامقام علی و احمد قاسمی‌راد (از شهدای هشت سال دفاع مقدس) امشب میزبان حاج قربان، پدر تازه‌سفر کرده خویش هستند.

درگذشت حاج قربان، پدر شهیدان علی و احمد قاسمی‌راد

تشییع و تدفین در روستای سقرجوق؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حاج قربان قاسمی‌راد پدر معزز شهیدان والامقام علی و احمد قاسمی‌راد به جمع فرزندان خویش پیوست.

شهید علی قاسمی‌راد در سال ۱۳۴۸ در روستای سقرجوق آشتیان متولد شد و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ در منطقه عملیاتی جزیره مجنون عملیات خیبر به فیض شهادت نائل آمد.

شهید احمد قاسمی‌راد نیز درسال ۱۳۵۱ در روستای سقرجوق دیده به جهان گشود و در تاریخ ۱۳۶۶/۰۶/۳۱ در منطقه عملیاتی شلمچه به فیض شهادت رسید.

مراسم تدفین این پدر بزرگوار امروز در روستای سقرجوق برگزار شد.