شهیدان والامقام علی و احمد قاسمیراد (از شهدای هشت سال دفاع مقدس) امشب میزبان حاج قربان، پدر تازهسفر کرده خویش هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حاج قربان قاسمیراد پدر معزز شهیدان والامقام علی و احمد قاسمیراد به جمع فرزندان خویش پیوست.
شهید علی قاسمیراد در سال ۱۳۴۸ در روستای سقرجوق آشتیان متولد شد و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ در منطقه عملیاتی جزیره مجنون عملیات خیبر به فیض شهادت نائل آمد.
شهید احمد قاسمیراد نیز درسال ۱۳۵۱ در روستای سقرجوق دیده به جهان گشود و در تاریخ ۱۳۶۶/۰۶/۳۱ در منطقه عملیاتی شلمچه به فیض شهادت رسید.
مراسم تدفین این پدر بزرگوار امروز در روستای سقرجوق برگزار شد.