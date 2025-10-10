افزایش ۹ درصدی تولید گاز در شرکت پالایش گاز فجرجم
سرپرست شرکت پالایش گاز فجرجم گفت: تولید گاز تصفیه شده در شش ماهه نخست امسال در این شرکت به بیش از ۹ میلیارد متر مکعب رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹ درصدی را نشان میدهد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حمید خدری از افزایش تولید گاز و محصولات جانبی در شرکت پالایش گازفجرجم خبر داد و گفت: در ۶ ماه نخست امسال تولید گاز تصفیه شده در در این شرکت به بیش از ۹ میلیارد متر مکعب رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۹ درصدی داشته است.
وی تصریح کرد: این میزان افزایش تولید در حالی بدست آمده است که دو ردیف شیرین سازی این شرکت به خاطر آسیبهای جنگ ۱۲ روزه در مدار تولید قرار نداشتند.
سرپرست شرکت پالایش گاز فجرجم با اشاره به میزان تولید محصولات جانبی شرکت پالایش گازفجرجم در شش ماهه نخست سال جاری گفت: میعانات گازی شرکت با افزایش ۱۴ درصدی، به بیش از یک میلیون و یکصد هزار بشکه رسید.
وی گاز مایع یا ” ال پی جی” را دیگر محصول ارزشمند این شرکت دانست و اظهار کرد: بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن، میزان تولید LPG شرکت پالایش گازفجرجم در سال جاری بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۶۳ درصدی داشته است.
خدری با اشاره به ظرفیتهای نیروی انسانی متعهد و متخصص در این شرکت، اظهار کرد: میزان تولید شش ماهه سال جاری حتی بالاتر از تعهد تکلیفی بوده که این امر نشان دهنده همت بلند کارکنان این شرکت در بخشهای مختلف عملیاتی و ستادی است.
وی یادآور شد: شرکت پالایش گاز فجرجم پس از پشت سر گذاشتن تعمیرات اساسی آماده پایداری تولید طبق تعهد تکلیفی خود در فصل سرد سال میشود که امیداواریم بتواند نقش مهمی در تامین سبد انرژی کشور در زمستان پیش رو داشته باشد.