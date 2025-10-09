در پی به گل نشستن یک فروند لندینگ‌کرافت حامل بیش از ۴۰ دستگاه خودروی سواری در مسیر دریایی بندر پل به بندرلافت، دادستان قشم دستور قضایی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ دادستان قشم گفت: مالک این شناور احضار شده و تا اطلاع ثانوی، لندینگ‌کرافت حق جابجایی خودرو‌ها و مسافران در این مسیر را ندارد.

عبدالرزاق نریمانی با اشاره به لزوم پیگیری دقیق علت وقوع حادثه افزود: همه هزینه‌های اخذ شده، از جمله مبالغ بلیط، باید به مسافران و مالکان خودرو‌ها بازگردانده شود.

وی گفت: دستگاه قضایی در برابر هرگونه تخلف و ایجاد نارضایتی یا ناامنی در حوزه‌های عمومی، به ویژه مسائل اجتماعی و اقتصادی، برخورد قاطع و بدون مماشات دارد.

بیشتر بخوانید: کشف بیش از هزار و ۶۰۰ تن برنج احتکار شده در بندرعباس

صبح امروز، یک فروند لندینگ‌کرافت که در مسیر دریایی بندر پهل به بندر لافت در حرکت بود، به گل نشست و موجب گرفتار شدن شمار زیادی از هموطنان شد.