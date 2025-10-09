پخش زنده
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای چهارمحال و بختیاری گفت:از آغاز ثبتنام، ۵۰۰ نفر از دانشگاهیان استان درخواست خود را در پایگاه اینترنتی labbayk.ir ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام حمزه با ذکر اینکه نتایج قرعهکشی پس از پایان ثبتنام از طریق پایگاه اطلاعرسانی لبیک اعلام خواهد شد، افزود: بر اساس سهمیه نهاد استان، کاروان استان چهارمحال و بختیاری از طریق فرودگاه اصفهان به این سفر معنوی اعزام خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال با توجه به افزایش ظرفیت اعزام، انتظار میرود سهمیه استان افزایش یابد، گفت: ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، برنامهریزی برای آموزش ویژه زائران عمرهگزار و برگزاری مسابقات فرهنگی در طول این سفر معنوی را نیز در دستور کار قرار داده است.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه زمان اعزام کاروانهای دانشگاهیان از ۲۵ آبان تا ۲۷ آذر سال جاری خواهد بود، گفت: دانشگاهیان استان تا ۲۰ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی لبیک، شرایط ثبتنام و اعزام عمره دانشگاهیان را مطالعه و درخواست خود را ثبت کنند.