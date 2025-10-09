پخش زنده
کتاب «زیر سایه آن سرو صنوبر» با روایت زندگی و تشییع سید حسن نصرالله و نویسندگی سهیل کریمی منتشر شد.
سهیل کریمی نویسنده کتاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: کتاب «زیر سایه آن سرو صنوبر» در دو بخش به زندگی سید حسن نصرالله و سفرنامهای از روزهای تشییع این شهید بزرگوار در اسفند ۱۴۰۳ میپردازد.
وی افزود: فصل نخست اثری پژوهشی درباره زندگی سید حسن نصرالله از کودکی تا شهادت است و فصل دوم، سفرنامهای از روزهای خاص حضور در لبنان و مراسم تشییع او به شمار میآید.
کریمی گفت: این کتاب در ۲۴۰ صفحه نوشته شده و روایتی مستندگونه دارد؛ بهگونهای که مخاطب خود را در متن یک فیلم مستند احساس میکند.
نویسنده کتاب «زیر سایه آن سرو سنوبر»گفت : ویژگی خاص این سفر، حضور یکمیلیونی مردم از کشورهای مختلف جهان در مراسم تشییع، فضای سنگین تهدیدهای هوایی رژیم صهیونیستی و نیز دشواریهای سفر به بیروت بود؛ شرایطی که سفرنامه او را متفاوت کرده است.
وی تأکید کرد: نگاه انتقادیاش به شرایط فرهنگی لبنان و نیز جایگاه محوری سید حسن نصرالله در جهان اسلام، بخش مهمی از این روایت است.
این کتاب اولین اثر مکتوب سهیل کریمی به عنوان نویسنده است. وی پیش از این مستندهای"شکست هیمنه"، “پاراچنار” و “فتنه شام” را به عنوان مستند ساز به ثبت رسانده است.
آیین رونمایی از این کتاب نیز در محل پاتوق فرهنگی «حرفی نو» و با حضور برخی چهرههای عرصه فرهنگ و رسانه برگزار شد.