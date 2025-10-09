به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در پی درگیری و نزاع دسته جمعی در پایانه بار شهر یزد، بررسی موضوع به ماموران اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی سپرده شد.

وی افزود: ماموران پلیس پس از بررسی و تحقیقات صورت گرفته، محل اقامت عامل اصلی این درگیری را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی، او را در خانه اش در شهر یزد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به شناسایی سایر عاملان این درگیری اظهار داشت: متهم دستگیر شده به اتهام ایجاد اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح عمدی، عربده کشی و قدرت نمایی با سلاح سرد به دادسرا معرفی شد.

سردار نگهبان بار دیگر به مخلان نظم و امنیت مردم هشدار داد و یادآور شد: پلیس یزد اجازه نخواهد داد معدود افرادی امنیت و آسایش شهروندان را به خطر بیندازند و پلیس با قدرت و برابر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.