به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ علی سبحانی افزود: ماموران کلانتری ۱۴ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر حین گشت زنی در حوزه ماموریتی خود ۳ دستگاه موتورسیکلت سنگین که بدون پلاک در سطح شهر تردد می‌کردند را مشاهده و این موتور‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی ماموران مشخص شد موتورسیکلت‌ها بدون اصالت و مدارک به صورت قاچاق تهیه شدند که در این خصوص هر ۳ موتورسیکلت توقیف و به یگان انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ارزش موتورسیکلت‌های مکشوفه را بنا بر نظر کارشناسان ۲۵ میلیارد ریال اعلام وتاکید کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و راکبان موتورسیکلت‌ها نیز برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.