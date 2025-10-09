به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا آریایی گفت: با توجه به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محروم هستند بنابراین از سه ماه قبل نباید در آن پست شاغل باشند.

وی افزود: در مواردی که استعفا نیازمند موافقت مقام مافوق است، این موافقت باید ضمیمه استعفانامه باشد تا داوطلبان بتوانند در زمان ثبت‌نام مدارک خود را تکمیل کنند.

آریایی تأکید کرد: افرادی که تا تاریخ مقرر استعفا ندهند، امکان ثبت‌نام در انتخابات شورا‌ها را نخواهند داشت.

انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.