دبیر ستاد انتخابات لرستان گفت: زمان نام نویسی داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه امسال خواهد بود و مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات، باید از سه ماه قبل استعفای خود را ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا آریایی گفت: با توجه به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محروم هستند بنابراین از سه ماه قبل نباید در آن پست شاغل باشند.
وی افزود: در مواردی که استعفا نیازمند موافقت مقام مافوق است، این موافقت باید ضمیمه استعفانامه باشد تا داوطلبان بتوانند در زمان ثبتنام مدارک خود را تکمیل کنند.
آریایی تأکید کرد: افرادی که تا تاریخ مقرر استعفا ندهند، امکان ثبتنام در انتخابات شوراها را نخواهند داشت.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.