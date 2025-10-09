مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: تعداد ۹ تا ۱۰ مخزن نفت و گاز مشترک در شهرستان چرداول، شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سید محی الدین جعفری در بازدید از مراحل لرزه نگاری برای اکتشاف لایه‌های نفت و گاز در شهرستان چرداول گفت: حدود ۹ تا ۱۰ مخزن نفت و گاز مشترک در این استان و در کوه‌های منطقه شهرستان چرداول شناسایی شده است که بایستی با ملاحظات زیست محیطی در مراحل لرزه نگاری انجام شود.

کرمی، استاندار ایلام نیز با اشاره به ظرفیت بالای استان در زمینه منابع نفت و گاز گفت: نفت و گاز، جزء طرح‌های پیشران سند آمایش استان است که توسعه آن در هر حوزه باید با رعایت حفاظت از محیط زیست انجام شود.