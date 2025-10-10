نداشتن علائم بیماری‌های قلبی نشان از سلامت قلب نیست

کارشناس بیماری‌های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان تنگستان می‌گوید: علائم بیماری‌های قلبی در بسیاری از موارد دیر ظاهر می‌شوند و نداشتن علامت، دلیل بر سلامت قلب نیست.