نداشتن علائم بیماریهای قلبی نشان از سلامت قلب نیست
کارشناس بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان تنگستان میگوید: علائم بیماریهای قلبی در بسیاری از موارد دیر ظاهر میشوند و نداشتن علامت، دلیل بر سلامت قلب نیست.
، فاطمه محمدی بیان کرد: اولین گام برای داشتن یک قلب سالم، شناخت عوامل خطری است که قلب را تهدید میکند.
وی ادامه داد: عوامل خطر اصلی بیماریهای قلبی عروقی شامل مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم و کمتحرکی است که بهنوبه خود با اضافهوزن و چاقی و افزایش قند، چربی و فشارخون تظاهر میکند.
کارشناس بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان تنگستان با اشاره به تأثیر بسزای ورزش بر سلامت قلب، اظهار کرد: ورزش بهطور مستقیم تأثیر زیادی بر سلامت قلب دارد و با تقویت عضلات قلب، کاهش فشارخون و بهبود سطح کلسترول، به پیشگیری از بیماریهای قلبی کمک میکند.
وی عنوان کرد: چاقی یکی از عوامل مهم در بروز بیماریهای قلبی است، زیرا اضافهوزن میتواند فشار زیادی به قلب وارد کند و خطر ابتلا به مشکلات قلبی را افزایش دهد.
محمدی یکی از عوامل مؤثر بر سلامت قلب را تغذیه مناسب خواند و افزود: مفهوم تغذیه سالم تنها شامل مصرف مواد غذایی باارزش تغذیهای نمیشود بلکه ترکیب صحیح و تنوع در مصرف این مواد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این کارشناس بهداشتی بیان کرد: میتوان با انجام مراقبتهای دورهای مانند اندازهگیری فشارخون، انجام آزمایشهای مرتبط و مراجعه منظم به پزشک در کنار داشتن تغذیه سالم، فعالیت بدنی مطلوب و دوری از مصرف الکل و دخانیات از قلب بهخوبی مراقبت کرد.