ساختمان جدید فرماندهی انتظامی شاهین شهر و میمه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه در آیین بهره برداری از این طرح گفت: در هفته گذشته ۱۵ طرح عمرانی نیروی انتظامی به بهره برداری رسیده و طرح‌های عمرانی با هدف افزایش رفاه و معیشت ماموران نیروی انتظامی در حال اجراست.

سرهنگ حسین بساطی افزود: بر اساس دستور فرمانده انتظامی کشور قرار است ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی در کشور برای ماموران نیروی انتظامی ساخته شود که از این میان ۱۶۰۰ واحد سهم استان اصفهان است که بخشی از آن تا ۷۰ درصد از پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

برای احداث ساختمان جدید ستاد فرماندهی انتظامی شاهین شهر و میمه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده و ساختمان‌های در دست احداث معاونت‌های این ستاد نیز تا کنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.