وزارت بازرگانی آمریکا اسامی چندین شرکت در کشور‌های ترکیه، امارات و چین را به فهرست نهاد‌های تحت تحریم این وزارتخانه اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دولت ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که ۲۹ نهاد (شامل ۲۶ شرکت و سه آدرس) را به فهرست نهاد‌های محدودشده وزارت بازرگانی آمریکا اضافه کرده است.

این تحریم‌ها شرکت‌هایی در چین (۱۶ شرکت و ۳ آدرس)، ترکیه (۹ شرکت) و امارات متحده عربی (۱ شرکت) را هدف قرار داده که به ادعای آمریکا از برنامه‌های نظامی ایران حمایت کرده‌اند.

این اقدام به طور خاص شرکت‌هایی را هدف قرار داده که در خرید قطعات الکترونیکی آمریکایی مورد استفاده در پهپاد‌های مسلح نقش داشته‌اند. شرکت‌های قرارگرفته در این فهرست، از جمله شرکت‌هایی در چین و هنگ‌کنگ، اکنون از دریافت صادرات آمریکایی بدون مجوز ویژه دولت منع شده‌اند.

وزارت بازرگانی آمریکا گفته که درخواست‌های صادرات به این شرکت‌ها به دلایل «امنیت ملی» معمولاً رد خواهد شد.

تحریم‌های ثانویه آمریکا، که شرکت‌ها و نهاد‌های خارجی را به دلیل تعامل با ایران هدف قرار می‌دهد، از سال ۱۹۹۶ (با قانون تحریم‌های ایران و لیبی) آغاز شده و در سال‌های اخیر، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، تشدید شده است.

این تحریم‌ها اغلب به عنوان ابزار‌های جایگزین جنگ برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا توجیه می‌شوند، اما با انتقادات شدیدی از سوی کشور‌های مختلف رو‌به‌رو هستند. چین این تحریم‌ها را به دلیل دخالت در تجارت میان کشور‌ها «دست‌درازی‌های قضائی» توصیف می‌کند و ایران از آن به عنوان «تروریسم اقتصادی» و «نقض حقوق بشر» یاد کرده است.

ترکیه، با روابط اقتصادی نزدیک به ایران (مانند تجارت گاز و نفت)، تحریم‌های ثانویه را «فراسرزمینی» و تهدیدی برای حاکمیت ملی می‌بیند.