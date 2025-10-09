سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت نماینده ولی فقیه در گیلان، با برگزاری ۷ بخش شامل ارائه آثار برگزیده و سخنرانی اساتید به کار خود ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان و تلاوت آیاتی از قرآن کریم، با ارائه آثار برگزیده فراخوان علمی اجلاس، برگزاری میزگرد تخصصی راهکار‌های بهره گیری از فناوری‌های نوین در تربیت دینی فرزندان، سخنرانی حاجیه خانم ترابی کیا، همسر سپهبد شهید غلامعلی رشید ادامه یافت.

در بخش دوم این اجلاس هم از دستگاه‌های برتر سال گذشته و اشخاص حقیقی فعال نماز تجلیل شد.

رونمایی از سند منشور اقامه نماز در دانشگاه فرهنگیان و سخنرانی دکتر رجبعلی برزویی رئیس این دانشگاه در خصوص برنامه‌های پیش روی سند منشور اقامه نماز، از برنامه عصرگاهی سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت بود.

همچنین، این اجلاسیه با برگزاری جلسه‌ای در استانداری گیلان و ارائه جمع بندی و خلاصه مطالب ارائه شده، از سوی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، به مرحله پایانی خود خواهد رسید.