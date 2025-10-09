پخش زنده
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور: طی یک سال گذشته ۲۰ هزار طرح در روستاهای کشور با اعتبار بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اولین نشست تخصصی مدیریت سبز روستاها از سوی دانشگاه علم و هنر با همکاری استانداری یزد به منظور تبیین راهبردهای نوین در حوزه مدیریت پایدار روستایی برگزار شد.
گرامیداشت روز روستا و عشایر، تبادل نظر درباره راهکارهای عملی مدیریت سبز روستاها و معرفی ایدههای برتر در این حوزه از دیگر اهداف این نشست بود.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در این نشست از اجرای ۲۰ هزار طرح در یکسال گذشته در روستاهای کشور با اعتباری بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: با این اتفاق خوب اقدامات خوبی در روستاهای کشور رقم خورده است
قربانی افزود: تعداد طرحهای اجرا شده در مقایسه با سال قبل از آن، یک و نیم برابر و میزان اعتبارات اجرای آن نیز رشد ۲ برابری داشته است.
وی اظهار داشت: در موضوع جمع آوری پسماندها نیز که اولویت دهیاریهای کشور است در حال حاضر در ۳۵ هزار روستای کشور جمع آوری پسماند انجام میشود.
قربانی ادامه داد: سال گذشته ۲ هزار خودرو جمع آوری پسماند تحویل دهیارها در کشور شد و امسال نیز قرار است ۷۰۰ خودروی دیگر توزیع شود.