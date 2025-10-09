به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرد: هیچ‌گونه اطلاعیه‌ای با چنین محتوایی از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران صادر یا منتشر نشده است و تصویر منتشرشده کاملاً جعلی و فاقد اعتبار می‌باشد.

این معاونت افزود: اصلِ موضوعِ مطرح‌شده نیز از اساس صحت ندارد و هیچ‌گونه مصوبه، مجوز یا تصمیمی با این مضمون در این معاونت وجود نداشته و ندارد.

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: تمامی فرآیند‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی و ضوابط شهرسازی، صرفاً بر اساس طرح تفصیلی مصوب و مصوبات قانونی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام می‌پذیرد و هرگونه اطلاع‌رسانی یا ادعای خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران از شهروندان خواسته است جهت اطمینان از صحت اخبار و دریافت اطلاعات معتبر، صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی شهرداری تهران و ادارات شهرسازی مناطق پیگیری کنند.