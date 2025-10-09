پخش زنده
اخیراً تصویر اطلاعیهای در فضای مجازی منتشر شده که در آن ادعاهایی درباره اعطای مجوز ساختوساز یا طبقات مازاد در برخی مناطق شهر تهران مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرد: هیچگونه اطلاعیهای با چنین محتوایی از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران صادر یا منتشر نشده است و تصویر منتشرشده کاملاً جعلی و فاقد اعتبار میباشد.
این معاونت افزود: اصلِ موضوعِ مطرحشده نیز از اساس صحت ندارد و هیچگونه مصوبه، مجوز یا تصمیمی با این مضمون در این معاونت وجود نداشته و ندارد.
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: تمامی فرآیندها و تصمیمگیریها در زمینه صدور پروانههای ساختمانی و ضوابط شهرسازی، صرفاً بر اساس طرح تفصیلی مصوب و مصوبات قانونی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام میپذیرد و هرگونه اطلاعرسانی یا ادعای خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران از شهروندان خواسته است جهت اطمینان از صحت اخبار و دریافت اطلاعات معتبر، صرفاً از طریق درگاههای رسمی شهرداری تهران و ادارات شهرسازی مناطق پیگیری کنند.