محمدمهدی حسینی شریف دانش آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید قدوسی قم مدال طلای المپیاد بینالمللی نانو را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛تیم المپیاد علمی ایران در نخستین دوره برگزاری رقابتهای نانو در سطح بینالمللی توانست با کسب هشت مدال طلا و یک مدال نقره افتخاری بزرگ برای کشور رقم بزند.
سیدمحمدمهدی حسینی شریف دانش آموز قمی به همراه پارسا آقاسی، سروش علیمحمدی، حسام صحرانورد، امیرعلی خیاطی، هومن عظیمینیا، علی حضرتی و یاسین طالبیان. مدالآوران طلایی المپیاد بینالمللی نانو ازبین ۱۹ کشور دنیا هستندو علی شمسی مفخر موفق به کسب مدال نقره این رقابت ها شد.
نخستین دوره المپیاد بینالمللی نانو برای دانشآموزان به میزبانی مجازی ایران و با حضور نمایندگانی از ۲۰ کشور از پنج قاره جهان وبا هدف توسعه دانش و فناوری نانو در سطح دانشآموزی، با پشتوانه ۱۶ سال تجربه ایران در برگزاری المپیادهای ملی نانو برگزار شد.
آزمون این دوره ۷ مهر به صورت مجازی برگزار شد و شرکتکنندگان پس از پایان آزمون، ۷۲ ساعت فرصت داشتند تا فیلمی از خود بارگذاری کنند و در آن مدل اقتصادی پیشنهادیشان را برای حل یک چالش زیستمحیطی ارائه دهند.