سومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر آئینی سنتی و هنر‌های نمایشی زیویه سقز با استقبال پرشور مردم و هنرمندان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ۲۳ اثر به بخش رقابتی این جشنواره راه یافته است.

سومین جشنواره منطقه‌ای تاتر آئینی سنتی و هنر‌های نمایشی زیویه سقز با کارناوال جشن و شادی در شهر سقز آغاز شد.

"امیر زارع زاده " دبیر این جشنواره گفت: تعداد ۱۰۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که با بازبینی آثار هنرمندان ۲۳ اثر نمایشی به بخش رقابتی این جشنواره راه یافتند.

وی در ادامه گفت: این جشنواره در سه بخش آئینی سنتی، خیابانی و نمایش ایرانی در سه شهر سقز، بانه و سنته اجرا می‌شود که توسط ۷ داور نامدار این عرصه قضاوت می‌شود.

سالار سلطان پور، سید فریدون احمدی، محمد خرد داوران بخش نمایش‌های خیابانی و محمد زارع زاده ، آرش دادگر، محمد حاتمی و نژاد نجم از سلیمانیه عراق داوران بخش آئینی سنتی و نمایش ایرانی هستند.

در این جشنواره گروه‌های مختلفی از سقز، بانه، بوکان، کرمانشاه، دیواندره، ایلام، پیرانشهر، همدان، سنندج، چمچمال و دربندی خان از اقلیم کردستان عراق، یاسوج، تهران، تکاب، دهلران، مرند، خرم آباد، رشت، محلات حضور دارند.

این جشنواره روز شنبه ۱۹ تیرماه به کار خود پایان می‌دهد و نفرات و گروه‌های برتر معرفی می‌شوند.