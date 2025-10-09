پخش زنده
امروز: -
مهاباد فردا میزبان وزیر ورزش و جوانان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، براساس اعلام اداره کل ورزش و جوانان استان، آقای دنیامالی که برای حضور در مسابقات زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا وارد آذربایجانغربی شده است، به منظور بازدید از زیرساختهای حوزه ورزش و دیدار با ورزشکاران فردا ساعت ۹ صبح وارد مهاباد میشود.
دیدار با خانواده شهید خالد حیدری، بازدید از ورزشگاه هشت هزار نفری آزادی، و حضور در دریاچه سد مهاباد و بازدید از روند اردوی تیم ملی قایقرانی از برنامههای سفر وزیر ورزش به مهاباد اعلام شده است.