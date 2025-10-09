پخش زنده
رئیس اداره مسافر ادارهکل راهداری و حمل و نقل چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۹۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان مسافری فرسوده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اصغر رحیمی گفت: میانگین عمر مینیبوسها ۳۰ سال، اتوبوسها ۱۶ سال و سواریها ۱۳ سال است که نوسازی مدلهای پایین و فرسوده در اولویت قرار دارد.
وی از جابجایی ۹۴۹ هزار و ۷۱۷ مسافر با ۱۴۲ هزار ۲۵۴ سفر در نیمه نخست سال جاری و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی ناوگان مسافری چهارمحال و بختیاری خبر داد.
رئیس اداره مسافر ادارهکل راهداری و حمل و نقل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ناوگان مسافری استان شامل دو هزار و ۱۲ دستگاه مینیبوس، اتوبوس و سواری است، عنوان کرد: این ناوگان توسط ۵۸ شرکت مسافربری فعال اداره میشود و خدمات ایمن و باکیفیتی به مسافران ارائه میدهد.
رحیمی گفت: در طرح تسهیلات نوسازی، تاکنون ۶۰ دستگاه سواری با اولویت مدل و سه دستگاه اتوبوس از تسهیلات نوسازی استفاده کرده است، میزان تسهیلات اعطایی به ناوگان اتوبوسی برای هر دستگاه ۱۰ میلیارد تومان و برای هر دستگاه ناوگان سواری ۵۰۰ میلیون تومان بوده که مجموعا مبلغ ۶۰ میلیارد تومان تاکنون به نوسازی ناوگان اختصاص داده شده است.
وی گفت: در این راستا متقاضیان جدید ناوگان اتوبوسی به شرط اسقاط هم در حال انجام مراحل ثبتنام هستند که از تسهیلات نوسازی استفاده کنند.
رئیس اداره مسافر ادارهکل راهداری و حمل و نقل چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: هدف از این اقدامات، افزایش ایمنی، کاهش فرسودگی ناوگان و بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری است که این طرح در استان بسیار مورد استقبال قرار گرفته است