به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسعود رسولی اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت دام زنده داخلی به منظور تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، روزانه حدود ۲۰۰ تن گوشت گوساله و گوسفند وارداتی با ارز مبادله‌ای در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرفه‌های میادین میوه و تره بار، توزیع می‌شود.

دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اظهار کرد: این روند ادامه دارد و حجم آن رو به افزایش است.

وی تصریح کرد: گوشت تازه وکیوم شده بهداشتی، با کیفیت مناسب وارد واحد‌های بسته بندی و از آن جا محصولات پاک شده بهداشتی نشانه گذاری و با استفاده از ماشین‌های یخچال دار به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرفه‌های میادین میوه و تره بار ارسال می‌شود.