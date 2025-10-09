امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۷- ۱۷:۴۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
کشف مواد مخدر
کشف مواد مخدر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
دولت حامی بخش خصوصی
دولت حامی بخش خصوصی
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
نادر خلیج فارس
نادر خلیج فارس
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
خبرهای مرتبط

مراقب فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی باشید

حماس: میانجیگران باید ضامن اجرای تعهدات اسرائیل باشند

آتش بس غزه در مرحله نهایی

اسرائیل برای دستکاری در برخی توافقات آتش‌بس تلاش می‌کند

گوترش: ‌آتش‌بس دائمی و آغازی برای پایان جنگ غزه باشد

آتش‌بس را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت

برچسب ها: بازتاب جهانی ، آتش بس ، غزه
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 