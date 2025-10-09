به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، روابط عمومی شرکت توزیع برق در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات جابجایی و بهینه سازی شبکه‌های برق فشار متوسط فردا جمعه ۱۸مهر از ساعت ۸ به مدت دو ساعت و نیم برق قطع می‌شود.

قطعی برق در محدوده‌های مجتمع پردیس، محل دائمی نمایشگا‌ها، قسمتی از مهدی آباد - میر اباد شرقی حدفاصل میدان دفاع مقدس بلوار امام خمینی تا تا انتهای خیابان فجر میر اباد غربی-خ رودکی - خ شمس تبریزی - خ خیام- قسمتی شمالی میدان مادر - خ بسیج -خ نورالشهدا - خ میر داماد - خ حافظ شمالی مجتمع نسیم - مجتمع لاله سپاه - خ سرباز - خ سلمان فارسی و کلانتری ۱۳ میر اباد - مخابرات میر اباد غربی - سی ان جی میراباد - خیابان غدیر اپارتمان‌های رنگی - گلستان شهدای شهرکرد -شهرکرد خ فردوسی شمالی حدفاصل میدان ایت الله دهکردی تا بانک ملی میراباد

شهرک منظریه - بیمارستان پارسیان - رحمتیه - دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -آرامستان جدید اعمال می‌شود.